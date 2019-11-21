Захарова разоблачила фейк New York Times о «давлении» РФ на ООН из-за Сирии

Москва, 21 ноября. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова разоблачила фейк американской газеты New York Times, которая обвинила Россию в давлении на ООН из-за Сирии. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с брифинга.

В своем материале американские журналисты утверждают, что Москва якобы пытается остановить расследование удара по сирийскому госпиталю, которое проводит внутренняя комиссия ООН. При этом издание традиционно ссылается на неназванные источники вместо того, чтобы предоставить доказательства своих слов.

Захарова напомнила, что внутренняя комиссия ООН была создана не для установления вины, а для совершенствования критериев проверки и идентификации объектов гражданской инфраструктуры, о чем журналисты New York Times очевидно не знали.

«Сожалею, что New York Times не обращают внимания на действия боевиков в Сирии. Тем временем мирное население страдает от боевиков, которые называют себя местной администрацией. Мы столько слышим про пропаганду — вот конкретный пример», — отметила она.

Ранее информацию американского издания о том, что ВКС РФ якобы нанесли удар по госпиталям в Сирии, опровергло министерство обороны России. В военном ведомстве заявили, что «госпитали», о которых пишет NYT, на самом деле являются бункерами боевиков, а распространяемый американскими журналистами фейк является манипуляцией в интересах террористов и британских спецслужб.