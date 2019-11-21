МИД РФ обеспокоен решением НАТО освоить космос

Москва, 21 ноября. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение НАТО внести космос в сферу своей деятельности, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В МИД РФ прокомментировали заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что военно-политический блок намерен освоить космос, добавив его в сферу своих интересов. При этом генсек Североатлантического альянса уточнил, что НАТО не планирует размещать в космосе оружие.

Планы альянса вызвали в Москве тревогу.

«Военное планирование альянса нацелено на задачи достижения превосходства во всех средах со всеми вытекающими последствиями в виде милитаризации, эскалации напряженности, — заметила Захарова. — Теперь альянс добрался и до космоса».

Дипломат подчеркнула, что российская сторона будет внимательно следить, как реализуются в жизнь заверения Столтенберга: конкретно — об отсутствии у НАТО намерений размещать оружие в космосе.

«Мы исходим из того, что превращение космоса в арену вооруженного противостояния не отвечало бы интересам безопасности ни одной из стран мира, включая государства — члены НАТО», — констатировала представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова призвала страны Североатлантического альянса поддержать усилия России, которые нацелены не допустить гонки вооружений в космическом пространстве.