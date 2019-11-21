Силуанов заявил о росте налоговых поступлений в 2019 году

Москва, 21 ноября. Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что рост налоговых поступлений превышает динамику экономики страны. Об этом он сказал на заседании расширенной коллегии ФНС.

По словам министра, ФНС обеспечивает ¾ доходов страны и является агрегатором большого пула информации.

«ФНС становится источником информации для аналитических баз данных, которые используются многими ведомствами», — отметил Силуанов, его слова передает «360».

Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин отметил, что перед ведомством поставлена задача объединить налоговые данные и создать технологическую базу. Речь идет об АИС «Налог-3».

В базе находится 705 Тбайт, информации она позволяет развивать аналитику и расширять спектр услуг для налогоплательщиков.

Отмечается, что в 2019 году в консолидированный бюджет России поступило 18,9 трлн рублей, что на 1,4 трлн рублей больше, чем в 2018 году. Налоговые поступления продолжают расти.

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что в 2020 году вырастут зарплаты у работников бюджетной сферы. Рост составит 5,4% при этом уровень инфляции, по словам чиновника, не превысит 4%.