Специальный налоговый режим для самозанятых распространят еще на 19 регионов

Госдума в первом чтении приняла законопроект о расширении территории эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», или — как он называется в народе — закона о самозанятых. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

К четырем экспериментальным субъектам, где тестируется нововведение, — Москве, Московской и Калужской областям и Республике Татарстан, могут присоединиться Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Республика Башкортостан. За такое расширение в четверг, 21 ноября, проголосовала нижняя палата парламента.

Предполагается, что с 1 января 2020 года в перечень регионов — участников эксперимента войдут субъекты-доноры, которые не нуждаются в дотациях и не будут использовать самозанятых как дополнительный источник дохода, а также регионы с городами-миллионниками.

По данным Федеральной налоговой службы, к эксперименту уже присоединилось 260 тысяч человек (количество зарегистрированных налогоплательщиков НПД на 31 октября 2019 года). Во время обсуждения закона депутат Андрей Макаров назвал цифру 280 000 человек.

«За время действия законопроекта о самозанятых зарегистрировались 60% людей, которые ранее никогда не платили налоги», — отметил он.

Суммарный доход от деятельности самозанятых налогоплательщиков ФНС оценила примерно в 30 млрд рублей. Полноценно оценить действие экономического эксперимента удастся только к 2028 году, считают в Госдуме.