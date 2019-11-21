Развращающему студенток Вишневскому путь в Госдуму заказан, считает Марков

Санкт-Петербург, 21 ноября. Петербургских депутат Борис Вишневский строит амбициозные планы на будущую политическую карьеру. Парламентарий намерен участвовать в выборах в Госдуму и занять пост главы «Яблока».

Однако Вишневский не учитывает, как на его перспективы повлиял скандал с обвинениями в домогательствах со стороны бывших студенток РГПУ им. Герцена. Общественный деятель, политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков уверен, что Вишневскому заказан путь в Госдуму. Учитывая вскрывшиеся случаи сексуального домогательства депутата к студенткам, рассчитывать на депутатский мандат ему точно не стоит.

«У Вишневского нет никаких шансов избраться в Госдуму РФ. Возможно, таким образом он хочет усилить свою защиту. Знаете, общественность очень жестко относится к делам с запашком», ― заявил Марков в комментарии Nation News.

Политолог считает, что население не поддержит человека с такой сомнительной репутацией. Исключение могут составить лишь немногочисленные участники «узкой секты российских русофобов».

«Я не вижу в нем политика не только всероссийского масштаба, но и вообще политика», ― подытожил эксперт.

Ранее в редакцию Nation News обратилась девушка по имени Кристина, она рассказала о сексуальных домогательствах к ней со стороны профессора кафедры политологии РГПУ им. Герцена. Девушка призналась, что не является единственной жертвой депутата, Вишневский приставал и к другим студенткам. В личной беседе девушка рассказала, каким способом студентки «сдавали» экзамены похотливому профессору.

Несмотря на жалобы, руководство РГПУ им. Герцена не спешит предпринимать меры в отношении Вишневского. Бездействие руководства вуза вызвало критику со стороны Российского профсоюза студенческой молодежи (РПСМ). По мнению представителей РПСМ, руководители высших учебных заведений становятся соучастниками преступлений, покрывая своих преподавателей. В вузе проигнорировали запрос отстранить Вишневского от работы на время разбирательств, однако информацию о Вишневском, как о преподавателе, удалили. Теперь он числится как приглашенный специалист.

Но университету все же придется отреагировать, так как молчание тревожит людей, особенно сейчас, на фоне эха шокирующего убийства доцентом СПбГУ Олегом Соколовым 24-летней Анастасии Ещенко, которая была его студенткой и возлюбленной. Требующие разобраться с обвинениями в адрес Вишневского напомнили, что на Соколова тоже неоднократно жаловались, но руководство вуза предпочитало не замечать сигналов о странном поведении маститого историка и знаменитости, пока не случилось трагедии.