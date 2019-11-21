V Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья проходит в столице. «Абилимпикс» с каждым годом набирает популярность, в нем принимает участие все больше делегаций из разных регионов России.

На чемпионат приехали делегации из 85 субъектов России. В соревновательной программе по 62 основным и 30 презентационным компетенциям принимают участие более 1 800 участников, ожидаемая общая численность посетителей Чемпионата — более 10 000 человек.

«Мы видим сколь «Абилимпикс» движение, которое действительно позволяет развивать это направление. Безусловно, это такие олимпийские игры профессионального мастерства, в которых принимают участие победители, чемпионы, те, кто имеет выдающиеся профессиональные навыки», — говорит Татьяна Синюгина, заместитель министра просвещения РФ.

В рамках деловой программы эксперты обсудили проблемы трудоустройства инвалидов. Получить высшее образование людям с инвалидностью гораздо сложнее, чем получить средне-специальное. В первую очередь это связано с тем, что работодатели неохотно приглашают людей с ограниченными возможностями на высокооплачиваемые должности.

«Высшее образование предоставляет допуск к принципиально другим профессиям. И здесь нужно понимать, насколько с одной стороны система высшего образования готова к подготовке специалистов, которые относятся к категории инвалидов для профессиональной деятельности, связанной с высшим образованием. С другой стороны, насколько работодатели тоже в данный момент готовы на соответствующие должности принимать наших выпускников», — рассказывает Екатерина Бабелюк, директор департамента госполитики в сфере высшего образования.

Эксперты считают, что для увеличения желания работодателей приглашать людей с ограниченными возможностями на работу, необходимо увеличить размер компенсации за создание рабочего места в организациях. Сейчас размер для инвалида первой и второй группы составляет до 250 тысяч рублей за 18 месяцев, а для инвалида третьей группы — до 150 тысяч за этот же срок. Также сейчас необходимо развивать в университетах специальные целевые направления, которые помогут выпускникам с инвалидностью гарантировано иметь после вуза три года работы в организации.

