Александр Малькевич призвал обратить внимание ООН на фальсификации террористов ПНС Ливии

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии подставляет ведущие российские СМИ, публикуя фейки от имени изданий в целях пропаганды. Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Российские «Известия» напечатали опровержение к материалу ливийских СМИ. Они опубликовали статью от имени «Известий», где написано о переговорах фельдмаршала Халифы Хафтара и премьера правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Материал российское агентство выпустило якобы 20 ноября с заголовком: «Файез Саррадж ведет переговоры с Халифой тайно, чтобы выбраться из кризиса».

Лейтмотивом статьи является тезис о том, что политика Халифы Хафтара по быстрому захвату столицы Триполи, начавшаяся восемь месяцев назад, захлебнулась, и теперь фельдмаршал хочет решить вопрос мирным путём. ПНС пыталось «подтвердить» фейковую новость «скриншотом» первой полосы газеты «Известия», который был изменен под выгодную Сарраджу позицию. Представители ПНС пытались провернуть работу очень тонко, скопировав не только логотип, но и шрифт оригинального издания.

«Борьба с фейк-ньюз во всем мире сейчас выходит на первый план, и при этом мы уже привыкли к тому, что российские СМИ бездоказательно обвиняют в распространении дезинформации, используя эти вещи как предмет для политической цензуры. Но мы сейчас видим совершенно новые гнусные технологии, рассчитанные, видимо, на то, что в России не узнают, не заметят. Я, конечно, должен отдать должное «Известиям» – они являются настолько авторитетным источником для арабского мира, что на них вот таким вот образом «ссылаются», — говорит в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Эксперт отмечает, что такое событие для новейшей истории медиа в России — это резонансный поворот, когда в Ливии фальсифицируют первую полосу уважаемого издания, чтобы оправдать ложь и фейки так называемых проправительственных СМИ.

Первым фейк поддержал один из сайтов главаря ПНС Ливии Файеза Сарраджа «Аль-Машхад аль-Либи», следующим пост напечатал «Ахбар Либия» — достаточно влиятельный источник с более чем 970 тыс. подписчиков на странице в Facebook. Александр Малькевич акцентировал внимание на охват аудитории свыше миллиона читателей, которым предлагают откровенную ложь и пропаганду.

«Попробуйте представить, какая гроза разразилась бы в мире, если бы кто-то The Washington Post или The New York Times пытался таким образом использовать. Мы в Общественной палате России такие инциденты не просто осуждаем — мы требуем максимально вывести эту ситуацию на международный уровень», — резюмировал Малькевич.

Представитель Общественной палаты России предложил поднять эту тему на международном уровне при поддержке Союза писателей РФ и МИД РФ.

«Я считаю, что мы должны довести эту ситуацию до того, чтобы с трибуны ООН было высказано наше отношение и оценка такого рода фальсификации, которая проводится по отмашке ПНС Сарраджа. Так называемое правительство (ПНС – Прим. ФАН), которое не контролирует ситуацию в своей стране, совершенно логично переходит к лжи в медиа», — подытожил Александр Малькевич.

Напомним, так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии —структура, сформированная коллективным Западом после свержения последнего легитимного правителя Ливии Муаммара Каддафи. Функционеры триполитанского «правительства» являются членами или связаны с международными террористическими группировками, такими как ИГ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

В частности, «министр внутренних дел» ПНС Фатхи Башага является главарем двух банд, которые состоят из бандформирований Триполи и Мисураты: «Аль-Сомуд» «166-й батальон ПНС», «Абу Салим», RADA, «Ан-Наваси» и «Батальон революционеров Триполи». Подопечные Башаги фигурируют в нескольких докладах СБ ООН как убийцы, работорговцы, контрабандисты и насильники. Их также обвиняли в совершении терактов совместно с ИГ. Многие боевики «МВД» ПНС объявлены в международный розыск.

1 Организация запрещена на территории РФ.