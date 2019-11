Александр Малькевич призвал обратить внимание ООН на фальсификации террористов ПНС Ливии

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии подставляет ведущие российские СМИ, публикуя фейки от имени изданий в целях пропаганды. Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Российские «Известия» напечатали опровержение к материалу ливийских СМИ. Они опубликовали статью от имени «Известий», где написано о переговорах фельдмаршала Халифы Хафтара и премьера правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Материал российское агентство выпустило якобы 20 ноября с заголовком: «Файез Саррадж ведет переговоры с Халифой тайно, чтобы выбраться из кризиса».

Лейтмотивом статьи является тезис о том, что политика Халифы Хафтара по быстрому захвату столицы Триполи, начавшаяся восемь месяцев назад, захлебнулась, и теперь фельдмаршал хочет решить вопрос мирным путём. ПНС пыталось «подтвердить» фейковую новость «скриншотом» первой полосы газеты «Известия», который был изменен под выгодную Сарраджу позицию. Представители ПНС пытались провернуть работу очень тонко, скопировав не только логотип, но и шрифт оригинального издания.

Эксперт отмечает, что такое событие для новейшей истории медиа в России — это резонансный поворот, когда в Ливии фальсифицируют первую полосу уважаемого издания, чтобы оправдать ложь и фейки так называемых проправительственных СМИ.

Первым фейк поддержал один из сайтов главаря ПНС Ливии Файеза Сарраджа «Аль-Машхад аль-Либи», следующим пост напечатал «Ахбар Либия» — достаточно влиятельный источник с более чем 970 тыс. подписчиков на странице в Facebook. Александр Малькевич акцентировал внимание на охват аудитории свыше миллиона читателей, которым предлагают откровенную ложь и пропаганду.

«Попробуйте представить, какая гроза разразилась бы в мире, если бы кто-то The Washington Post или The New York Times пытался таким образом использовать. Мы в Общественной палате России такие инциденты не просто осуждаем — мы требуем максимально вывести эту ситуацию на международный уровень», — резюмировал Малькевич.