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Политика

Захарова заявила, что США продолжают попытки по свержению Мадуро

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Захарова заявила, что США продолжают попытки по свержению Мадуро

Москва, 21 ноября. Власти США продолжают призывать к отставке законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Российский дипломат сообщила, что диалог между сторонами продолжается, несмотря на введенные против Каракаса санкции.

«В нарушение принципа невмешательства, США продолжают призывать к отставке легитимного президента, — отметила Захарова. — Видим, что за этим стоит стремление дестабилизировать ситуацию в Венесуэле».

Соединенные Штаты, пытаясь свергнуть законного лидера, используют те же инструменты в связи с дефицитом идей по разрушению республики, отметила представитель внешнеполитического ведомства. Она уточнила, что американцы продолжают вести подрывную работу, поддерживать оппозиционера Хуана Гуайдо, провозгласившего себя главой Венесуэлы, и транслировать антимадуровскую пропаганду.

США с начала года ведут агрессивную политику в отношении Венесуэлы, открыто поддерживая оппозицию и ее лидера Хуана Гуайдо, который самовольно провозгласил себя «президентом» Венесуэлы. Вашингтон активно предпринимает попытки свергнуть законного президента республики Николаса Мадуро, включая экономическое давление и распространение фейков в СМИ.

Сам Мадуро, которого поддерживают Россия, Китай и ряд других государств, назвал Гуайдо «марионеткой» США.

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