МИД РФ призвал временные власти Боливии к консолидации общества

Москва, 21 ноября. МИД России призывает временные власти Боливии способствовать консолидации общества: только так страна сможет преодолеть выпавшие на ее долю испытания. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Призываем временные боливийские власти способствовать консолидации общества. Только так страна может преодолеть выпавшие на ее долю испытания», — сказала Мария Захарова.

Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию в Боливии, заявил, что там царит безвластие. Происходящее, по его словам, напоминает Ливию: страна находится на пороге хаоса.

Напомним, на состоявшихся 20 октября президентских выборах в Боливии Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, однако его основной соперник — Карлос Меса — не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть президентский пост для обеспечения стабильности в стране. После этого Эво Моралес объявил об отставке, следом за ним свои должности покинуло все высшее руководство страны.

МИД России призвал политические круги Боливии к здравомыслию и ответственности. В ведомстве отметили, что события в Боливии развиваются по лекалам срежиссированного госпереворота.