Захарова отреагировала на угрозы США ввести санкции против Египта из-за покупки Су-35 у РФ

Москва, 21 ноября. Санкционные угрозы США в отношении Египта в связи с решением Каира продолжать закупки российских истребителей Су-35 соответствуют агрессивной политике Вашингтона по отношению к другим странам. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Обратили внимание на неприкрытые угрозы США ввести санкции против Египта за то, что он рассматривает возможность приобрести российские истребители «СУ-35». Подобное агрессивное поведение – в стиле Вашингтона. С ним сталкиваются десятки стран Европы, Азии, Африки и всего мира», — пояснила Захарова.

Она также добавила, данная ситуация в очередной раз подтверждает тот факт, что США намерено пытаются помешать развитию военно-технического сотрудничества России с другими странами. При этом главными мотивами этих действий является желание Вашингтона навязать американское оружие зарубежным покупателям, а также навредить России.

«Когда забывают о принципах рынка, тогда наносят удар и по тому продукту, который пытаются продать. Через агрессивную риторика можно нанести вред самим себе. Может конкуренцию американское вооружение просто не выдержит?», — задалась вопросом Захарова.

Она подчеркнула, что становится все меньше стран, которые согласны подчиняться воле Вашингтона в подобных вопросах.

«Даже член НАТО Турция сделала выбор в сторону российских систем С-400, метод угроз себя дискредитировал полностью», — добавила Захарова.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что приобретение Египтом российских истребителей Су-35 грозит Каиру введением санкций со стороны Вашингтона. При этом США проинформировали Египет о последствиях, которыми грозит закупка Су-35, а также пригрозили ограничить доступ Египта к закупкам американского оборудования.санкции