Российский фильм «Т-34» побил рекорд кинопроката в Японии

Москва, 21 ноября. Российская кинокартина «Т-34» побила рекорд проката в Японии. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Марс Медиа», занимавшейся созданием фильма.

«Т-34» показал в Японии лучший в этой стране результат по сборам среди российских фильмов более чем за 20 лет. Сейчас сборы фильма приблизились к отметке 600 тысяч долларов. Такого результата удавалось добиться только кинокартине «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова, пишет KP.RU.

Выпуском «Т-34» в Японии занимается компания Twin Distribution. Ее представитель сообщил, что картина вышла в 67 кинотеатрах, в том числе и в формате IMAX. Прокат стартовал в середине ноября, передает «Культуромания». По словам представителя Twin Distribution, работу режиссера Алексея Сидорова высоко оценили как зрители, так и критики.

Помимо Японии, «Т-34» смогли увидеть в кинотеатрах жители США, Канады, Германии, Южной Кореи, Бельгии, Франции, Ближнего Востока и Индии, сообщает «Царьград». Также ожидаются показы в Китае, Тайване, Англии, Италии, Испании, Латинской Америке и Таиланде.

«Т-34» — это военно-приключенческий боевик. Действие фильма разворачивается во времена Великой Отечественной войны. Главный герой танкист Николай Ивушкин, роль которого исполнил актер Александр Петров, вместе с товарищами планирует побег из фашистского концлагеря, получив доступ к модели танка Т-34. В России премьера фильма состоялась 1 января 2019 года.