ЦСКА отказался выкупать права на арендованного Сантоса

Москва, 21 ноября. Столичный ЦСКА не будет выкупать права на полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В соглашении по аренде бразильца предусмотрена сумма выкупа в размере 5 млн евро. Аренда футболиста истекает в конце года, однако «армейцы» готовы предложить бразильскому клубу лишь альтернативные варианты: или продление аренды, или выкуп за меньшую сумму.

ЦСКА готов заплатить за двадцатилетнего футболиста не более 1,5 млн евро. В клубе считают, что футболист еще не проявил себя, в нем есть потенциал, но адаптация затянулась.

Сантос перешел в ЦСКА на правах аренды в сентябре этого года за 200 тысяч евро. За московский клуб он провел 5 матчей, выходил только на замену.