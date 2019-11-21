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Спорт

ЦСКА отказался выкупать права на арендованного Сантоса

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ЦСКА отказался выкупать права на арендованного Сантоса

Москва, 21 ноября. Столичный ЦСКА не будет выкупать права на полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В соглашении по аренде бразильца предусмотрена сумма выкупа в размере 5 млн евро. Аренда футболиста истекает в конце года, однако «армейцы» готовы предложить бразильскому клубу лишь альтернативные варианты: или продление аренды, или выкуп за меньшую сумму.

ЦСКА готов заплатить за двадцатилетнего футболиста не более 1,5 млн евро. В клубе считают, что футболист еще не проявил себя, в нем есть потенциал, но адаптация затянулась.

Сантос перешел в ЦСКА на правах аренды в сентябре этого года за 200 тысяч евро. За московский клуб он провел 5 матчей, выходил только на замену.

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