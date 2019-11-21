Тимошенко обратилась к Европе в преддверии встречи «нормандской четверки»

Киев, 21 ноября. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обратилась к европейским лидерам в преддверии встречи «нормандской четверки» и призвала их не снимать с России санкций «до полного восстановления территориальной целостности» Украины.

Она также заявила, что войну в Донбассе можно остановить лишь общими усилиями с Европой, а не «капитуляцией», пишет газета «Взгляд» со ссылкой на украинские СМИ.

Под «капитуляцией» украинский политик подразумевает предоставление Донбассу особого статуса, который прописан как в Минских соглашениях, так и в «формуле Штайнмайера», предложенной Европой.

«Я призываю вас не прекращать санкции против России до полного восстановления территориальной целостности Украины. Только вместе, нашей общей европейской семьей, мы можем остановить эту войну, но ни в коем случае не путем капитуляции», — отметила она.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что выборы в Донбассе пройдут только после того, как Киев восстановит контроль над всем регионом. Это противоречит подписанным Украиной Минским соглашениям, которые обязывают страну дать Донбассу особый статус и провести там местные выборы.

Глава государства также подчеркнул, что на встрече «нормандской четверки» он намерен поднять вопрос о передаче проходящей по территории Донбасса границы с РФ под контроль Киева.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, Минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.