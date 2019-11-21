В поддержку Заворотнюк хотят устроить флешмоб

Москва, 21 ноября. Певица Наталья Власова одобрила инициативу провести флешмоб в поддержку звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга.

Исполнительница вспомнила, что она была инициатором флешмоба в поддержку Жанны Фриске, которая скончалась в 2015 году от онкологии. По ее словам, она написала песню «Жанна, живи, Жанна, танцуй», когда узнала о страшной болезни экс-вокалистки группы «Блестящие».

«Это был всенародный марафон, в котором неравнодушные люди пели песню («Жанна, живи, Жанна, танцуй»), — отметила исполнительница в беседе с изданием «Дни.ру». — Это невозможно сделать специально или рассчитать – это либо пришло, либо не пришло».

Исполнительница также сообщила, что не будет возражать, если написанная ею песня станет основой для акции в поддержку 48-летней Заворотнюк. По ее словам, желающие поддержать «няню Вику» могут просто заменить текст композиции. Власова подчеркнула, что ее песня посвящена всем, кто столкнулся с раком головного мозга.

Жанна Фриске во время беременности узнала об онкологическом заболевании. После рождения сына певица стала лечиться в различных клиниках, но победить рак она не смогла. Вокалистки не стало в июне 2015 года, ей было 40 лет.

Летом этого года СМИ стало известно о раке головного мозга Анастасии Заворотнюк. Артистка уже давно не появляется на публике, семья комментариев о состоянии звезды не дает, однако знакомые уверяют, что знаменитость тяжело больна.