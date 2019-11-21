Память Евгения Примакова почтили в университете Дамаска в Сирии

Дамаск, 21 ноября. Мероприятие, приуроченное к 90-летию со дня рождения российского политика и главы МИД Евгения Примакова, состоялось в университете Дамаска.

С сирийской стороны на организованной посольством России встрече присутствовали МИД Фейсал Микдад и его помощник Айман Сусан. Российскую сторону представил посол в САР Александр Ефимов.

«США и НАТО пытались закрыть доступ российскому присутствию на Ближнем Востоке. РФ же выступила против гегемонии США», — заявил Сусан, его слова приводит РИА Новости.

Высокопоставленный сирийский дипломат назвал Примакова настоящим патриотом и «другом арабов». Он отметил, что российский политик сыграл большую роль в формировании внешней политики России. Примаков выступал за укрепление отношений с арабскими государствами.

По словам Ефимова, Примаков был человеком с широкой эрудицией, холодной головой и выдержкой. Именно с него, по мнению дипломата, началась эпоха российской внешней политики.

Решение Москвы помочь Сирии базировалось на принципах, заложенных Примаковым, подчеркнул Ефимов. Роль российского политика отметил и декан факультета политологии университета Дамаска Сабир Баллюль.

Сирийцы, говоря о России, всегда вспоминают Примакова и его отношение к Ближнему Востоку, резюмировал декан.

Напомним, что в конце октября возле здания МИД России открыли памятник Евгению Примакову. На мероприятии побывали глава государства Владимир Путин и спикер Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин.

Президент России отметил роль Примакова на посту главы внешнеполитического ведомства. Он добавил, что нередко советовался с Примаковым в решении важных вопросов.