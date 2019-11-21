Военный эксперт объяснил присутствие иностранцев в рядах ЧВК Blackwater в Сирии

Москва, 21 ноября. США столкнутся с новой серьезной проблемой после прекращения действия эмбарго на поставки вооружения Ирану. Об этом говорится в статье американского журнала Military Watch.

По данным издания, все зарубежные поставщики вооружения выразили готовность работать с Тегераном после прекращения действия эмбарго в октябре 2020 года. Автор статьи отмечает, что Россия является ведущим потенциальным поставщиком вооружения Ирану. При этом Тегеран проявляет повышенный интерес к российскому вооружению с конца 1980-х годов.

Вооруженные силы Ирана нуждаются в современных истребителях, поэтому Тегеран наверняка заинтересуется возможностью приобретения российских Су-30, МиГ-35 и Су-57. Кроме того, Иран могут заинтересовать российские танки Т-90 и зенитные ракетные системы С-400, а также комплексы береговой охраны «Бастион» К-300П.

При этом ранее Тегеран предпринимал попытки купить у России С-300ПМУ-2, истребители МиГ-31, а также такни Т-72, однако сделка не состоялась. Тегеран пытался наладить собственное производство вооружения, благодаря чему появился иранский танк Karrar и система противовоздушной обороны «Бавар-373», которая является аналогом российской С-300.

«Однако ни один из них не может сравниться с их современными российскими аналогами», — отмечает автор публикации.

В настоящее время неизвестно какие именно виды вооружений будет приобретать Тегеран после отмены эмбарго. По мнению автора статьи, Иран наверняка захочет приобрести у России С-400. При этом Москва уже заявляла о своей готовности заключить контракт на поставку С-400 с Тегераном, что станет серьезной головной болью для США.