Историк считает причиной развала СССР миазмы капитализма, а не плановую экономику

Президент России Владимир Путин, выступая на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!», выразил уверенность, что основная причина развала СССР была чисто экономической: у руководства страны просто не хватило знаний и навыков. Бывший президент СССР Михаил Горбачев, в свою очередь, считает, что экономически страну он перестраивал правильно, но сплоховал в деле усовершенствования взаимоотношений между союзными республиками, что и привело в итоге к «параду суверенитетов». Своим мнением о том, что на самом деле привело к распаду Советского Союза, с Федеральным агентством новостей поделился военный историк и реконструктор, писатель-фантаст Клим Жуков.

«Плановая экономика СССР имела огромный экономический потенциал, — заявил собеседник ФАН. — Даже когда Горбачев уничтожил ее, заразив миазмами капитализма в 1988 году, страна просуществовала еще целых три года. То есть, вы понимаете, какой у нее запас прочности был? Так что причина не в плановой экономике, а в рыночной, навязанной извне нашими врагами».

Жуков прямо обвинил бывшего президента СССР и «его банду» в том, что он уничтожил экономический базис советской страны, добавив, что комментирование с его стороны причин распада вверенного ему государства является верхом цинизма.

«СССР был разрушен строго политическими действиями Горбачева, итогом которых стало подписание соглашения в Беловежской пуще. Он говорит, что у союзных республик появилось национальное самосознание? Само взяло и появилось? И цены сами выросли, да? У всего этого есть причина, у которой есть имя и фамилия. Кто это, сами знаете. Мне уже надоело называть это имя» — заявил Жуков.

Историк-реконструктор также выразил уверенность, что во всем виноват насажденный руководством СССР капитализм, начавший поднимать голову еще при Никите Хрущеве.

«Реформы Косыгина только укрепили эту заразу внутри советской экономики, появились капиталистические проявления даже в отношениях с собственным народом. Чтобы вы знали, национализм – это как капитализм, только в сфере политики! СССР с его общинным укладом был чужд обеим этим идеям, и как только индивидуализм начал побеждать, его не стало – в каждой из республик появились свои националисты-капиталисты, которые не желали делиться ни с кем награбленным добром», — раскрыл секрет собеседник ФАН.

И вот вместо того, чтобы давить проявления чуждой и антигосударственной, по мнению писателя-фантаста, рыночной экономики, команда Горбачева их подкармливала, взращивала и напрямую разрешила.