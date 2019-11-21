Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Путин указал на давние и глубокие отношения между Россией и Швейцарией

106
0 Оставить комментарий

Путин указал на давние и глубокие отношения между Россией и Швейцарией

Москва, 21 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с главой Швейцарии Ули Маурером отметил давние и глубокие отношения между Москвой и Берном и рост товарооборота.

Российский лидер напомнил о сочинской встрече со швейцарским коллегой.

«Я помню нашу встречу в Сочи в 2014 году, рад вас видеть в Москве. Между нашими странами давние, глубокие отношения», — сказал глава государства во время встречи в Кремле с Маурером.

Как отметил Путин, между странами растет товарооборот, а также поддерживаются отношения по линии кабинетов министров.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что лидеры двух стран во время встречи в российской столице обсудят двусторонние отношения, актуальные вопросы международной повестки, в том числе речь пойдет о Сирии и Украине.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров