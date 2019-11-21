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Путин заявил, что для изменения порядка медосмотра для водителей нужно новое оборудование

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Путин заявил, что для изменения порядка медосмотра для водителей нужно новое оборудование

Москва, 21 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что для введения новых медицинских обследований для водителей в регионах должно появиться новое оборудование.                                                                        

Во время поездки в поезде по первому Московскому центральному диаметру Путин указал, что новое оборудование желательно должно быть отечественного производства. 

Напомним, на Белорусском вокзале прошла церемония открытия движения по первым маршрутам МЦД. В нем приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава РЖД Олег Белозеров, министр транспорта России Евгений Дитрих.                                                                                                                                     

«Нужно просто быть готовым, в регионах должно быть оборудование», — сказал Путин Собянину во время обсуждения соответствующего предложения министерства здравоохранения.

Лидер России также обратил внимание на то, что оборудование «должно быть вот такое же, как на Тверском вагоностроительном заводе, отечественного производства, желательно, как и эти поезда — 90% локализации».                        

Ранее Путин раскритиковал министерство труда за попытку ввести новый порядок медосмотра для водителей, что привело бы к росту цен на справки.                                 

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