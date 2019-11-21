Территориальная целостность Китая под прицелом США. Колонка Евгения Беня

Целый букет вмешательства во внутренние дела Китая сейчас преподнес американский сенат. Наряду с принятием законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге», который теперь будет после согласования с палатой представителей направлен на подпись президента США Дональда Трампа, сенат также единогласно принял второй законопроект, который запрещает экспорт ряда наименований для оснащения силовых структур Гонконга, ориентированных на сдерживание протестов. Этот законопроект препятствует экспорту слезоточивого газа, перцовых баллончиков, резиновых пуль и электрошокеров.

Согласно первому законопроекту, госсекретарь США Майк Помпео должен по крайней мере раз в год подтверждать, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы претендовать на особые торговые преференции США, которые в пику КНР укрепляют его статус мирового финансового центра. Документ также предусматривает санкции против должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека в Гонконге.

Оба законопроекта вызвали бурное обсуждение в социальной сети Reddit. Причем гонконгские мятежники с удовлетворением отмечают, что первый из документов имеет в виду политическое и экономическое давление на Китай.

Одна из патетических записей протестующих в соцсетях со всей откровенностью красноречиво свидетельствует о тех неправовых задачах, которые цинично ставит Вашингтон, стремясь подорвать территориальную целостность Китая: «Китайской экономике будет нанесен принципиальный ущерб, и она провалится в бездну. Сотни миллионов китайцев, обнищав, восстанут против правительства. Компартия КНР будет свергнута, а Китай разобьется на осколки. Тибет, Восточный Туркестан, Внутренняя Монголия, Маньчжурия и Тайвань будут независимы. Да здравствует Гонконг!»

Если США оказывают давление на Россию из-за ее независимого внешнеполитического курса, то в Китае под прицелом Вашингтона в значительной мере находится его внутренняя политика. И здесь санкционное давление, направленное на подрыв территориальной целостности КНР, является фактором, сопровождающим торговую войну Вашингтона с Пекином.

США и Китаю будет намного труднее заключить торговую сделку после принятия сенатом законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге», заявил в интервью Bloomberg аналитик агентства Том Орлик. По его словам, заключение сделки с Вашингтоном важно для Пекина. Однако гораздо более важной целью для него остается сохранение контроля над специальными административными районами — Гонконгом и Макао. Документ «О защите прав человека и демократии в Гонконге» в случае подписания Трампом заметно усложнит достижение сделки, а потому, по мнению Орлика, власти Китая не будут стремиться всемерно угодить Белому дому и согласятся жить дальше в условиях торговой войны.

Решительный протест в связи с принятием американским сенатом законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге» выражают китайские власти. Об этом 20 ноября заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Гэн Шуан назвал действия США вмешательством во внутренние дела Китая, которое серьезно нарушает главные принципы международного права. По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, Пекин примет соответствующие ответные меры, чтобы защитить суверенитет и интересы государства.

В 1842 году Гонконг был захвачен Великобританией и стал ее колонией по Нанкинскому договору. Однако большая по площади часть Гонконга была арендована в 1898 году на 99 лет и на этот срок являлась британской колонией. Великобритания признавала этот договор аренды и никогда не отказывалась от обязательства передать Китаю территорию к 1997 году.

В 1997 году КНР обрела законный суверенитет над этой территорией, которой предоставлена широкая автономия в течение 50 лет после передачи суверенитета. В течение этого периода Центральное народное правительство Китая берет на себя вопросы обороны и внешней политики территории, в то время как Гонконг оставляет за собой контроль над законодательством, денежной системой, пошлинами и иммиграционной политикой, а также сохраняет представительство в международных организациях. Тем не менее сложившаяся ситуация не устраивает местную оппозицию, инициирующую протестные акции.

В начале октября Вашингтон запретил экспорт американских товаров для 28 компаний КНР, а также ввел визовые ограничения для членов правительства Китая и компартии, которые якобы причастны к нарушениям прав и репрессиям уйгуров и других национальных меньшинств.

В ответ в посольстве КНР в Вашингтоне заявили, что визовые ограничения и запреты для китайских компаний со стороны США нарушают международное право и являются вмешательством во внутренние дела государства. В дипмиссии отметили, что «в Синьцзяне нет так называемой проблемы прав человека, на которую претендуют США», а обвинения со стороны Штатов — это «просто выдуманные предлоги для вмешательства».

США регулярно критикуют Китай за нарушение прав человека и вероисповедания в Синьцзян-уйгурском автономном районе, где проживают уйгуры, казахи и ряд других народов, исповедующих ислам.

Между тем китайский МИД ранее заявлял, что информация о содержании уйгуров в «лагерях перевоспитания» ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Власти Китая заявляют, что в районе создана система «учреждений профессионально-технического образования», в которых основной упор сделан на обучении общеупотребительному языку, положениям закона и профессиональным навыкам. В этих центрах, по утверждению китайской стороны, ведется работа по укреплению «сопротивляемости терроризму и экстремизму», а также по деэкстремизации.

Лидеры России и Китая считают недопустимым вмешательство в политику других государств. Об этом на днях сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».