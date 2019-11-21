Путин встретится с вице-президентом Азербайджана

Москва, 21 ноября. Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретится с вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, которая прибудет в Россию с официальным визитом.

«Путин проведет также встречу с первым вице-президентом Республики Азербайджан Алиевой, которая прибывает с визитом в Россию», — сообщает пресс-служба Кремля.

Администрация президента РФ не стала уточнять, какие вопросы политики обсудят при встрече, однако, вероятнее всего, речь пойдет об усилении сотрудничества между странами. Именно эта тема поднималась во время встречи Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в начале октября.

Российский лидер тогда отметил, что товарооборот между Москвой и Баку вырос до 2,5 млрд долларов. Алиев со своей стороны также заявил о положительной динамике в торгово-экономической отрасли. Глава Азербайджана также заявил, что реализация утвержденных Москвой и Баку «дорожных карт» приведет к более плотному взаимодействию в различных сферах.