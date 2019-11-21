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Лавров встретится с главами дипломатических ведомств стран G20 в Японии

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Лавров встретится с главами дипломатических ведомств стран G20 в Японии

Москва, 21 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с главами внешнеполитических ведомств стран «Большой двадцатки» в Японии 22 и 23 ноября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Состоявшийся в Японии саммит G20 подтвердил актуальность этого формата. Итоговая декларация зафиксировала настрой лидеров на модернизацию международных институтов, таких как Всемирная торговая организация и Международный валютный фонд», — рассказала Захарова.

Помимо бесед с коллегами по G20, 22 ноября Лавров проведет ряд встреч, в том числе с китайскими партнерами и с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Захарова сообщила, что с 1 декабря текущего года председательство в «Большой двадцатке» перейдет Саудовской Аравии.

На 25 ноября у главы МИД РФ запланирована встреча с коллегой из Непала, они обсудят сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах, а также в ряде других отраслей. В этот же день Лавров примет первого заместителя министра иностранных дел КНР. А 26 ноября глава российского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с министром иностранных дел Исландии Гудлейгуром Тором Тордарсоном.

«В ходе переговоров будет обсуждаться текущее состояние и перспективы международных отношений. Особый акцент будет сделан на сотрудничестве по линии Арктического совета. Мы рассчитываем, что визит главы МИД Исландии будет способствовать углублению диалога между нашими странами», — заключила Захарова.

Ранее Сергей Лавров встретился с главой МИД Малайзии Сайфуддином Абдуллой. Они обсудили перспективы наращивания сотрудничества России и Малайзии.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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