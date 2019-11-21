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Путин обсудит с министрами текущие экономические вопросы

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Путин обсудит с министрами текущие экономические вопросы

Москва, 21 ноября. Президент России Владимир Путин 22 ноября проведет заседание с членами правительства РФ, в ходе которого обсудит текущие экономические вопросы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава государства обсудит с рядом министров текущие экономические вопросы в ходе запланированного совещания», — говорится в сообщении.

В этот же день президент России проведет заседание Совета Безопасности, в ходе которого будут рассмотрены перспективы развития Вооруженных сил РФ, а также реализация других задач в оборонной сфере на период до 2030 года.

Кроме того, 22 ноября российский лидер встретится с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, которая прибудет с рабочим визитом в Россию.

21 ноября Владимир Путин провел переговоры с президентом Швейцарии Ули Маурером, который прибыл с официальным визитом в РФ. В ходе встречи глава государства отметил давние и глубокие отношения между Россией и Швейцарией, увеличение товарооборота, а также постоянный диалог по линии правительств двух стран.

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