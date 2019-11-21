ОКР заявил о планах участвовать в токийских Играх-2020 в полном составе

Москва, 21 ноября. Олимпийский комитет России (ОКР) собирается участвовать в предстоящих токийских Олимпийских играх 2020 года в полноценном составе. Об этом журналистам по результатам заседания комиссии спортсменов ОКР сообщил глава организации Станислав Поздняков.

«Мы обсуждали со спортсменами единственный план — о полноценном участии российских спортсменов в Олимпиаде в Токио», — сказал он, подчеркнув, что об иных планах речь не идет.

Напомним, 23 сентября исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) приступил к рассмотрению вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу. Новый международный стандарт предполагает, что спортсмены государства, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть лишены возможности участвовать в международных стартах. Поводом для инициирования рассмотрения статуса РУСАДА стали изменения, зафиксированные в базе данных проверки россиян за период с 2012 по 2015 год. Финальный вердикт по статусу РУСАДА исполком ВАДА может вынести 9 декабря.

Летние Игры-2020 пройдут в японской столице с 24 июля по 9 августа.