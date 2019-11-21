Путин остановил принятие нового порядка медосмотра для водителей

Москва, 21 ноября. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал министерство труда за попытку ввести новый порядок медосмотра для водителей, что привело бы к росту цен на справки.

В четверг Путин принял участие в открытии движения по первому Московскому центральному диаметру. Глава государства проехал от Белорусского вокзала до станции Фили и обратно. Его сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава РЖД Олег Белозеров и министр транспорта РФ Евгений Дитрих. В ходе церемонии участники обсудили рост цен на медицинские справки для ГИБДД.

Путин напомнил, что минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей. Столько получают 3,2 млн человек. Однако некоторые работодатели нарушают закон и платят и того меньше, отметил президент РФ.

«Пять тысяч если нужно отдать за эту справку — ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, все согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое», ― возмутился российский лидер.

Напомним, 22 ноября в России вступит в силу приказ Минздрава РФ, который изменит правила медицинского освидетельствования водителей. Медучреждения предупредили о повышении стоимости медицинской справки для получения или замены водительских прав с 22 ноября. Грядущее подорожание медицинской справки для водителей спровоцировало большие очереди в наркологических диспансерах во многих городах России. Ранее Госдума попросила правительство разобраться с ростом цен на медсправки для водителей.