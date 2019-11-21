Звезда «Игры престолов» рассказала о попытках принудить ее к обнаженным сценам

Москва, 21 ноября. Звезду сериала «Игра престолов» Эмилию Кларк пытались принудить к съемкам обнаженной. Об этом рассказала сама актриса в подкасте Armchair Expert.

Знаменитость сообщила, что ей предложили раздеться для сцены в одном проекте, не обговорив этого заранее. Когда Кларк отказалась сниматься голой, ее пытались переубедить, оказывая давление фразами «Ты же не хочешь разочаровать фанатов «Игры престолов». Такие формулировки вывели 33-летнюю артистку из себя, и она грубо высказалась в адрес авторов проекта, написала «Культуромания».

Британская знаменитость также поделилась ощущениями от съемок первого сезона «Игры престолов», где ей очень часто приходилось появляться перед камерами обнаженной, сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«До этого я никогда не была на съемочной площадке такого крупного проекта, я всего два раза была на съемках, а теперь я на площадке абсолютно голая, со всеми этими людьми, и я не знаю, что мне нужно делать и чего от меня ожидают, чего вы хотите, чего хочу я», — сказала Кларк.

Она также призналась, что между съемками плакала в туалете, и справиться с напряжением ей помог ее партнер по сериалу, актер Джейсон Момоа, сыгравший в картине кхала Дрого. По ее словам, он помог ей понять, что она сама может устанавливать правила, указал телеканал «360».