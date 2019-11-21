Справки для водителей разыграли в «лотерею» в Белгородской области

Белгород, 21 ноября. Приглашение на бесплатный медицинский осмотр для водителей разыграли в «лотерею» в наркологическом диспансере города Старый Оскол в Белгородской области.

Видео опубликовали в соцсетях. На кадрах, предположительно, сотрудница медучреждения анонсирует проведение розыгрыша.

«Кому попадется счастливый билет, тот комиссию проходит бесплатно», — сказала женщина.

Затем волонтеры принесли мешок с билетами для определения счастливчиков.

Накануне сообщалось, что в России хотят ввести новые правила прохождения медицинского осмотра для водителей. При получении или обновлении прав нужно сдавать мочу для исследования на содержание наркотиков и иных веществ.

Обследование можно пройти только в специализированных медучреждениях. Документ должен был вступить в силу 22 ноября, он вызвал большой ажиотаж.

По некоторым данным, справки из-за введения новых обследований могли подорожать до десяти раз. В некоторых городах России образовались гигантские очереди на получение справок до вступления в силу новых правил.

Как сообщает РИА Новости, 21 ноября министр здравоохранения России Вероника Скворцова отложила введение новых правил.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал идею повысить цены за справки для водителей. Он напомнил, что некоторые россияне имеют низкие доходы.