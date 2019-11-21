Путин обсудит перспективы развития ВС России с Совбезом

Москва, 21 ноября. Президент России Владимир Путин 22 ноября проведет заседание Совбеза РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

На заседании обсудят перспективы развития вооруженных сил страны до 2030 года.

«Планируется рассмотреть перспективы развития вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны, на период до 2030 года», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В июне 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ближайшие годы армия и флот России получат военные системы, основанные на гиперзвуковых и лазерных технологиях. Это оружие, по словам Шойгу, не имеет аналогов в мире.

Владимир Путин позднее отмечал, что когда у других стран только появится гиперзвуковое оружие, у России уже будет более современное. Российский лидер отметил, что РФ создала оружие, которого пока в мире ни у кого нет.