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Общество

Госдума приняла закон о запрете продажи смартфонов без российского ПО

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Госдума приняла закон о запрете продажи смартфонов без российского ПО

Москва, 21 ноября. Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, который запрещает продавать смартфоны без предустановленного российского программного обеспечения. Об этом говорится на сайте Думы.

Перечень устройств, на которые будет распространяться законопроект, и обязательных программ определит правительство РФ. Авторы законопроекта полагают, что предустановка российского ПО станет обязательной не только для смартфонов, но и для компьютеров, а также телевизоров с функцией «Смарт-ТВ», передает «Мир 24».

«Таким образом, граждане смогут использовать гаджеты без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ. Это будет также способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий», — говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Законопроект вступит в силу с 1 июля следующего года. Отметим, что правительство России ранее уже поддержало инициативу депутатов. В кабинете министров считают, что подобная мера позволит лучше продвигать российские программы на рынке информационных технологий. Правительственные чиновники отметили, что до сих пор вопрос предустановки российских программ не рассматривался в законодательстве страны, хотя речь идет о защите прав потребителей.

 

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Источник: Государственная дума РФ
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