СМИ террористов ПНС Ливии запустили фейк от имени российского издания

Москва, 21 ноября. Российская газета «Известия» опровергла фейк, распространенный от ее имени рядом африканских СМИ. Как сообщили в издании, «утку» запустили в Сеть три медиа. Первым было про-сарраджевское издание.

Ночью 21 ноября три африканских портала опубликовали новость, которая якобы вышла в номере «Известий» от 20 ноября. В заголовке было указано: «Файез Саррадж ведет переговоры с Халифой Тайно Чтобы выбраться из кризиса» (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.)

В «Известиях» обратили внимание, что первым фейк распространил про-сарраджевский портал «Аль-Машхад аль-Либи». Позднее его подхватил новостной сервис «Ахбар Либия», аудитория которого в Facebook составляет более 970 тысяч подписчиков. Также фейк был замечен на тунисском сайте Strategianews.net.

В «новости» приводились слова «источника», близкого ПНС Ливии, который заявил о тайных переговорах командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара с главой ПНС Файезом Сарраджем. При этом в фейковой статье отмечалось, что Хафтар ведет переговоры с Сарраджем, чтобы «выбраться из сложившегося политического кризиса» и «способствовать общенациональному диалогу при участии всех ливийцев». Там же упоминалось, что политика командующего ЛНА по «быстрому захвату Триполи», начавшаяся восемь месяцев назад, «захлебнулась», и теперь фельдмаршал якобы хочет выйти из ситуации мирным путем.

В «Известиях» рассказали, что в качестве «подтверждения» распространенной информации связанное с боевиками ПНС медиа дало изображение откорректированной первой полосы российской газеты.

«В качестве подтверждения «Аль-Машхад аль-Либи» дал откорректированную первую полосу газеты «Известия» от 20 ноября, которую ливийские редакторы видоизменили и поставили новость о переговорах Сарраджа и Хафтара в качестве главной новости. При этом издание скопировало шрифт «Известий» и дало фотографию двух лидеров со встречи в мае 2017 года», — говорится в комментарии редакции «Известий».

Также в издании рассказали, что в ливийской фотожабе была использована плашка «Известий», которую взяли из действительно вышедшего в печать номера газеты от 20 ноября. При этом все остальные тексты даны из номера от 23 октября.

Напомним, в 2011 году в Ливии был свергнут и позднее убит лидер страны Муаммар Каддафи. После этого в государстве начался затяжной политический кризис, который привел к активизации исламистских формирований и группировок. В 2015 году было искусственно создано так называемое Правительство национального согласия Ливии, базирующееся в Триполи и пользующееся поддержкой бандформирований. Несмотря на то, что эта структура, заявляя о своей легитимности, апеллирует к международному праву, ее признали всего 12 стран ООН. В реальности возглавляемое Файезом Сарраджем ПНС Ливии связано с рядом незаконных бандформирований, в составе которых действуют боевики запрещенных в России террористических организаций, таких как «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1 и «Исламское государство»1.

В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара начала антитеррористическую операцию «Аль-Карама». Операция ЛНА была направлена на зачистку страны он боевиков, и в результате силам Хафтара удалось освободить большую часть востока Ливии от террористов.

В апреле 2019 года Ливийская национальная армия начала новую фазу операции. Она нацелена на освобождение Триполи от террористов, лояльных Правительству Национального согласия.

1 Организация запрещена на территории РФ.