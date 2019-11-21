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«Сочи» достиг принципиальной договоренности с Бердыевым

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«Сочи» достиг принципиальной договоренности с Бердыевым

Сочи, 21 ноября. Футбольный клуб «Сочи» определился с главным тренером, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Новичок РПЛ достиг принципиальной договоренности с Курбаном Бердыевым. Специалист заинтересован в работе в качестве главного тренера, хотя ранее был согласен лишь на роль консультанта при тренерском штабе.

А пока стороны переговоров взяли небольшую паузу, в ближайших матчах командой будет руководить исполняющий обязанности главного тренера Роман Березовский. 

«Сочи» возглавлял Александр Точилин, который был отправлен в отставку в начале недели. Под руководством 45-летнего специалиста сочинцы набрали 13 очков в 16 турах и занимают последнее место в таблице чемпионата.

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