В Госдуме просят правительство разобраться с ростом цен на медсправки для водителей

Москва, 21 ноября. Медучреждения предупредили о повышении стоимости медицинской справки для получения или замены водительских прав с 22 ноября. При этом в некоторых регионах России стоимость такой справки будет существенно отличаться. Грядущее подорожание медицинской справки для водителей спровоцировало большие очереди в наркологических диспансерах во многих городах России.

Первый заместитель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков сообщил, что ему начали поступать письма от автолюбителей из разных регионов России с жалобами на подорожание процедуры обязательного медицинского освидетельствования.

«Где-то справка будет стоить две тысячи рублей, а где-то — четыре-пять, хотя используемые лабораторные компоненты и маркеры одинаковые», — отмечает Лысаков.

Парламентарий отметил, что правительству необходимо урегулировать вопрос ценообразования, поэтому он намерен направить депутатский запрос с просьбой разобраться в данной ситуации.

Депутат также добавил, что положительно относится к введению новых правил прохождения медицинского освидетельствования для водителей, так как это позволит не допускать к управлению транспортными средствами лица, склонные к употреблению алкоголя и наркотических веществ, передает «Парламентская газета».

Напомним, 22 ноября в России вступит в силу приказ Минздрава РФ, который изменит правила медицинского освидетельствования водителей. К имеющимся положениям добавится обязательное прохождение теста на выявление регулярного злоупотребления алкоголем и наркотиками.