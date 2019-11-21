Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

В Госдуме просят правительство разобраться с ростом цен на медсправки для водителей

289
0 Оставить комментарий

В Госдуме просят правительство разобраться с ростом цен на медсправки для водителейМосква, 21 ноября. Медучреждения предупредили о повышении стоимости медицинской справки для получения или замены водительских прав с 22 ноября. При этом в некоторых регионах России стоимость такой справки будет существенно отличаться. Грядущее подорожание медицинской справки для водителей спровоцировало большие очереди в наркологических диспансерах во многих городах России.

Первый заместитель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков сообщил, что ему начали поступать письма от автолюбителей из разных регионов России с жалобами на подорожание процедуры обязательного медицинского освидетельствования.

«Где-то справка будет стоить две тысячи рублей, а где-то — четыре-пять, хотя используемые лабораторные компоненты и маркеры одинаковые», — отмечает Лысаков.

Парламентарий отметил, что правительству необходимо урегулировать вопрос ценообразования, поэтому он намерен направить депутатский запрос с просьбой разобраться в данной ситуации.

Депутат также добавил, что положительно относится к введению новых правил прохождения медицинского освидетельствования для водителей, так как это позволит не допускать к управлению транспортными средствами лица, склонные к употреблению алкоголя и наркотических веществ, передает «Парламентская газета».

Напомним, 22 ноября в России вступит в силу приказ Минздрава РФ, который изменит правила медицинского освидетельствования водителей. К имеющимся положениям добавится обязательное прохождение теста на выявление регулярного злоупотребления алкоголем и наркотиками.

infox - new
Источник: «Парламентская газета»
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров