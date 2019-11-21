Похудевшая Гузеева удивила поклонников новым образом и фото с «лошадиными ногами»

Москва, 21 ноября. Ведущая ток-шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева сфотографировалась с «лошадиными ногами» и рассказала, что возвращается к своему цвету волос.

На снимке, опубликованном в Instagram, телеведущая стоит уже с темным цветом волос, обнимая лошадь. Отметим, сейчас Гузеева проходит курс для похудения в детокс-клинике. Она поблагодарила сотрудников учреждения за их профессионализм и призналась, что результат ее приятно удивил.

«Результат меня удивил. При этом никакого насилия над организмом — все в удовольствие! Уже жду новых встреч! И да, я возвращаюсь к своему цвету волос — убедили», — написала Гузеева.

Ранее телеведущая опубликовала фотографию, на которой она без косметики и укладки. Многие подписчики телеведущей, не стесняясь в выражениях, раскритиковали ее внешний вид, затронув цвет ее волос. Блондинка Гузеева решила вернуться к темному оттенку волос.

«Ура, наконец-то вы вернулись к прежнему цвету волос!» — написала zhukova8013.

«Вам очень идет ваш цвет! Вы и так красотка, а с со своим цветом волос Вы очень яркая и молодая!» — восторженно подчеркнула rozafavaris_.

Но некоторые пользователи Сети в очередной раз не оценили изменения во внешности телеведущей и нашли повод для критики.

«Мне нравится хулиганская челка, а вот пробор был ужасен…старил…и какой стилист вас одевает…руки ему поотрывать надо», — гневно написала galina.roman.1.

Не обошлось без едких и ироничных комментариев по поводу композиционного аспекта фотографии, на которой Гузеева встала позади лошади, «примерив» ноги животного.

«Подумала сначала, что это ваши ноги, присмотрелась — коня!» — заметила allabuynikova.

«Намек. Отдохнула и снова «пахать как лошадь», — написала подписчица stylistawroclaw.

«А почему не на коне?» — поинтересовался пользователь под ником mediilu.

Гузеева иронично ответила на этот комментарий, заметив, что если заберется на животное, то раздавит его.

«Раздавлю. Я только в начале пути», — призналась телеведущая.

Напомним, ранее Гузеева рассказала о трудностях, с которыми столкнулась при соблюдении жесткой диеты.