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РГПУ им. Герцена не единственный университет, где при Богданове продавали алкоголь

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РГПУ им. Герцена не единственный университет, где при Богданове продавали алкоголь

За последний месяц РГПУ им. Герцена стал героем нескольких скандалов, чем заинтересовались даже федеральные СМИ. Все началось с письма бывшей выпускницы университета, которая сообщила о сексуальных домогательствах преподавателя и депутата Заксобрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» Бориса Вишневского. Как выяснилось позже, это не первый «деликатный момент», который пытается скрыть руководство вуза. Затем журналисты Федерального агентства новостей обнаружили в стенах университета, где учатся несовершеннолетние, ресторан с широкой алкогольной картой. Провели контрольную закупку и выяснили, что ректорат «закрывает на это глаза».

В корпусе университета на станции метро «Нарвская» находится Институт народов Севера, в здании которого расположено заведение под названием «Любимый Хабиб». Федеральный закон №171 устанавливает запрет реализации алкогольной продукции на территории образовательного учреждения. Это нарушение в 2017 году обнаружила ревизионная группа Минобрнауки спустя 11 лет с момента открытия ресторана. Суд вынес решение о запрете продажи алкоголя, в соответствии с которым руководство университета направило ресторану уведомление о необходимости прекращения реализации данной продукции, а «Любимый Хабиб» убрал с сайта карту алкогольных напитков, однако продажа осуществляется до сих пор. К сожалению, до публикации ФАН данный факт не волновал ректорат вуза и сотрудников контрольно-надзорных органов. Позже университет опроверг информацию, что смотрит на эту ситуацию «спустя рукава», а наоборот заявил, что пытается выгнать арендатора путем расторжения договора через суд, и даже оповестил об этом прокуратуру.

Такое халатное отношение к федеральному законодательству свойственно не только РГПУ им. Герцена, но и старейшему университету — СПбГУ. Еще в середине нулевых в здании филологического факультета на набережной Лейтенанта Шмидта 11 работал ресторан «Айвенго».

РГПУ им. Герцена не единственный университет, где при Богданове продавали алкоголь

Сейчас по данному адресу располагается одно из структурных подразделений филологического университета.

РГПУ им. Герцена не единственный университет, где при Богданове продавали алкоголь

Деканом в то время был Богданов Сергей Иванович (ныне ректор Российского Государственного Педагогического Университета им. Герцена Сергей Иванович), который больше не работает в СПбГУ. Ресторан закрыли, а основные аудитории факультета переехали на Университетскую набережную, но в Сети остались отзывы гостей, подтверждающие факт реализации алкогольной продукции на территории образовательного учреждения. Например, пишут о том, что пиво «чаще всего свежее».

РГПУ им. Герцена не единственный университет, где при Богданове продавали алкоголь

Другие пользователи ссылаются на широкую винную карту или указывают наличие более крепких напитков.

РГПУ им. Герцена не единственный университет, где при Богданове продавали алкоголь

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Репутация педагогического университета со временем все больше угасает: скандал о сексуальном домогательстве преподавателя, жалобы о коррупции, укрывательство нарушений федерального закона — все это современные реалии педагогического университета. Что не удивительно, когда во главе стоит ректор, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ по поводу возможного нанесения ущерба вузу в размере 11 миллионов 600 тысяч рублей.

Редакция ФАН направила запрос в прокуратуру города Санкт-Петербурга по факту нарушения ФЗ РФ № 171, а также неисполнения, ранее вынесенного судебного решения.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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