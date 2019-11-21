РГПУ им. Герцена не единственный университет, где при Богданове продавали алкоголь

За последний месяц РГПУ им. Герцена стал героем нескольких скандалов, чем заинтересовались даже федеральные СМИ. Все началось с письма бывшей выпускницы университета, которая сообщила о сексуальных домогательствах преподавателя и депутата Заксобрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» Бориса Вишневского. Как выяснилось позже, это не первый «деликатный момент», который пытается скрыть руководство вуза. Затем журналисты Федерального агентства новостей обнаружили в стенах университета, где учатся несовершеннолетние, ресторан с широкой алкогольной картой. Провели контрольную закупку и выяснили, что ректорат «закрывает на это глаза».

В корпусе университета на станции метро «Нарвская» находится Институт народов Севера, в здании которого расположено заведение под названием «Любимый Хабиб». Федеральный закон №171 устанавливает запрет реализации алкогольной продукции на территории образовательного учреждения. Это нарушение в 2017 году обнаружила ревизионная группа Минобрнауки спустя 11 лет с момента открытия ресторана. Суд вынес решение о запрете продажи алкоголя, в соответствии с которым руководство университета направило ресторану уведомление о необходимости прекращения реализации данной продукции, а «Любимый Хабиб» убрал с сайта карту алкогольных напитков, однако продажа осуществляется до сих пор. К сожалению, до публикации ФАН данный факт не волновал ректорат вуза и сотрудников контрольно-надзорных органов. Позже университет опроверг информацию, что смотрит на эту ситуацию «спустя рукава», а наоборот заявил, что пытается выгнать арендатора путем расторжения договора через суд, и даже оповестил об этом прокуратуру.

Такое халатное отношение к федеральному законодательству свойственно не только РГПУ им. Герцена, но и старейшему университету — СПбГУ. Еще в середине нулевых в здании филологического факультета на набережной Лейтенанта Шмидта 11 работал ресторан «Айвенго».

Сейчас по данному адресу располагается одно из структурных подразделений филологического университета.

Деканом в то время был Богданов Сергей Иванович (ныне ректор Российского Государственного Педагогического Университета им. Герцена Сергей Иванович), который больше не работает в СПбГУ. Ресторан закрыли, а основные аудитории факультета переехали на Университетскую набережную, но в Сети остались отзывы гостей, подтверждающие факт реализации алкогольной продукции на территории образовательного учреждения. Например, пишут о том, что пиво «чаще всего свежее».

Другие пользователи ссылаются на широкую винную карту или указывают наличие более крепких напитков.

Кто обогащается на открытии питейных заведений для студентов в родных стенах Альма-матер?

Репутация педагогического университета со временем все больше угасает: скандал о сексуальном домогательстве преподавателя, жалобы о коррупции, укрывательство нарушений федерального закона — все это современные реалии педагогического университета. Что не удивительно, когда во главе стоит ректор, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ по поводу возможного нанесения ущерба вузу в размере 11 миллионов 600 тысяч рублей.

Редакция ФАН направила запрос в прокуратуру города Санкт-Петербурга по факту нарушения ФЗ РФ № 171, а также неисполнения, ранее вынесенного судебного решения.