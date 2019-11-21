Малькевич назвал закон о СМИ-иноагентах зеркальным ответом на действия Запада

Москва, 21 ноября. Принятие закона о дополнительном регулировании СМИ-иноагентов поможет принимать более взвешенные и объективные решения. В этом уверен глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

По его словам, реестр иностранных агентов будет вести Минюст РФ, а решение по включению или исключению из списка будут приниматься с согласования МИД РФ.

«Наши граждане должны понимать, что есть СМИ, которые финансируются другими государствами и у них есть свой интерес при освещении тех или иных событий у нас. Они сами выбирают, под каким углом им подавать информацию», — отметил Малькевич.

Глава ФЗНЦ подчеркнул, что закон о дополнительном регулировании является зеркальным ответом на действия Запада. Напомним, что прецедент был создан в США, где телеканал RT заставили зарегистрироваться в качестве СМИ-иноагента.



Малькевич также обратил внимание, что новый законопроект не запрещает деятельность иностранных СМИ в России. Он лишь требует честно признаться, в чьих интересах эта деятельность ведется.



Еще раз обращаю внимание: закон не запрещает деятельность подобных СМИ – лишь требует честно признаваться, в чьих интересах ведется их деятельность. А также обязывает надлежащим образом регистрировать свою деятельность, подавать необходимую отчетность, приводя их в российскую юрисдикцию.

Напомним, что авторами российского законопроекта стала группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Документ обязывает иноагента учредить в России юридическое лицо, а все материалы публиковать со специальным указанием на то, кем они созданы.

Кроме того, законом вводится положение о возможности признания иноагентом организации или частного лица. Данная норма коснется тех, кто участвует в создании или распространении контента зарубежного СМИ-иноагента или учрежденного им юрлица, а также получает за это денежные средства или иное имущество из иностранных источников.