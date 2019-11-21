Защиту Севастополя усилили новым подразделением военной полиции

В Севастополе презентовали новое подразделение военной полиции — морскую военную полицию. Это отдельный вид военной полиции, который будет заниматься исключительно безопасностью морской акватории главной военно-морской базы Черноморского флота — Севастополя. Корреспондент Федерального агентства новостей одним из первых увидел морскую военную полицию в действии.

Решение о создании подразделения было принято около года назад, для этого были подготовлены кадры, закуплено оборудование и военная техника. Об этом заявил начальник управления обеспечения правопорядка и охраны ГУ военной полиции министерства обороны РФ полковник Александр Попов.

«В рамках учебно-методического сбора, проводимого на территории Севастополя с руководителями органов и подразделений военной полиции, мы стали свидетелями проведения практических показных занятий с личным составом взвода морской военной полиции. С 1 декабря прошлого года такие подразделения были сформированы. За этот год они были укомплектованы личным составом и техникой. Можно было увидеть наличие катеров БЛ-680, которые поставлены в состав военной комендатуры Севастополя», — заявил Попов журналистам.

По его словам, главной задачей новых подразделений станет поддержание правопорядка и воинской дисциплины на территории акватории Черноморского флота.

«Кроме того, в составе бригад имеются подразделения, которые подчинены командиру бригады. Они находятся там круглосуточно. Их главная задача — профилактика правонарушений и происшествий в воинских частях», — пояснил собеседник ФАН.

Попов напомнил, что когда в 2012 году создавалась военная полиция, то многие сомневались, нужно ли было это структурное подразделение Минобороны.

«Сейчас прошло 7 лет, ни у кого нет сомнений, что она нужна. Теперь руководство ВС приняло решение по формированию морских подразделений. Командующие флотами это поддержали», — добавил сотрудник военной полиции.

Журналистам представили несколько эпизодов действий военно-морских полицейских. По замыслу учений катер-нарушитель пытается вырваться без разрешения из водной акватории, навстречу ему летит с мигалками судно с военными полицейскими. Но в ходе этого абсолютно случайно в зону учений зашел рыбацкий баркас, который, видимо, не подозревал о том, что здесь происходит. Когда включилась сирена, а лодка с военной полицией «подскочила» к рыбацкому катеру, те слегка опешили и удивились: с подобным они еще не сталкивались. Конечно же, они без разговоров покинули зону учений.

Кроме того, был отработан эпизод силового прорыва нарушителей в защищенную бухту Севастополя. Сработали с двух сторон: с берега по нарушителям бил из пулемета автомобиль военной полиции «Рысь», а с моря скоростная лодка БЛ ввязалась в бой с нарушителем на автоматных дистанциях. Также на усиление полиции по сигналу прибыли несколько бронетранспортеров, но их помощь не понадобилась, «нарушитель» сдался сам.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, как за последние пять лет усилился Черноморский флот. По словам военного эксперта, за последнее время на службу в Черноморский флот поступили шесть подводных лодок проекта 636, вооруженные крылатыми ракетами «Калибр», три новейших фрегата проекта 2135 — «Григорович», «Макаров» и «Эссен», а также три новых малых ракетных корабля «Буян-М», новые патрульные корабли типа «Василий Быков».

Кроме того, за последние пять лет ЧФ РФ усилился двумя новейшими тральщиками проекта 12700, которые не имеют аналогов в мире. Их корпуса выполнены из монолитного стеклопластика методом вакуумной диффузии.