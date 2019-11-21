Украинцы не смогли доказать «кражу» унитазов на возвращенных кораблях

Киев, 21 ноября. Киев опубликовал фотографии возвращенных Россией кораблей «Никополь», «Яны Капу» и «Бердянск», которые были задержаны в Керченском проливе за провокацию. На кадрах показаны повреждения, которые получили корабли в ходе нарушения госграницы РФ.

В Сети появились фото внутреннего оснащения катера «Бердянск». На кадрах видно, что обшивка бронекатера повреждена насквозь. При этом некоторые пробоины уже заделаны.

Однако Киев упустил главную деталь ― унитазы, о краже которых ранее заявил командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко. Кроме того, украинский военный сообщил, что якобы на кораблях пропали розетки и плафоны.

«На кадрах — повреждения от обстрела, который никто не отрицал. Ну а как, если вы нарушаете границу и не реагируете на требования береговой охраны. Скажите спасибо, что на плаву остались. Тема унитазов не раскрыта», ― прокомментировал фотографии российский журналист, военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Украинцы публикуют фото внутри катера Бердянск. На кадрах - повреждения от обстрела, который никто не отрицал. Ну а как, если вы нарушаете границу и не реагируете на требования береговой охраны. Скажите спасибо, что на плаву остались. Тема унитазов не раскрыта. pic.twitter.com/Q9o9DrUsRI — Александр Коц (@sashakots) 21 ноября 2019 г.

Ранее ФСБ РФ опровергла заявление Киева о «краже» оборудования, российская служба подтвердила информацию видео с кораблей в момент передачи их украинским военным. На кадрах видно, что и бронекатера, и буксир были в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.

«Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — добавили в ФСБ России.

Напомним, что в конце ноября прошлого года три военных корабля Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры. В результате все три бронекатера были задержаны, а моряки арестованы по решению судов Крыма. МИД России 18 ноября подтвердил передачу Украине кораблей ВМСУ.

Ранее заявление Киева о «пропавших» унитазах высмеяли в Сети. Пользователи напомнили, что украинские корабли находились в таком состоянии в момент задержания, что неудивительно, если российским специалистам еще пришлось и подлатать их.