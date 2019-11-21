 Петросян рассказал о веских причинах развода со Степаненко

Ереван, 21 ноября. Юморист Евгений Петросян заявил, что считает себя нормальным человеком, у которого были веские причины для развода с Еленой Степаненко.

Петросян встретился в Ереване с журналистами и ответил на многочисленные вопросы, которые касались не только его карьеры, но и личной жизни. Юморист признался при этом, что комментировать бракоразводный процесс и его обстоятельства пока не хотел бы, так как это дело еще нельзя назвать завершенным. Комик отметил, что причины для развода со Степаненко были.

«Я нормальный человек, так мне кажется, — подчеркнул он. — Но если бы не было причин, этого всего не было бы».

Он также добавил, что ему не за что оправдываться. Петросян уточнил, что проблемы в семье начались давно: пара на момент расставания уже фактически жила раздельно. При этом СМИ напомнили юмористу о его заявлении, что «семья — это святое, и бог ее хранит».

«Я бога всуе не упоминал, — ответил им собеседник, — верил в то, что говорил».

Телеведущий добавил, что развод с супругой «только увеличил, а не уменьшил» зрительскую любовь.

«Ну, что делать — такова жизнь», — приводит его слова Sputnik.

20 ноября юморист в Армении уже представил свою новую программу для узкого круга. По его словам, прием был очень теплый. Петросян отметил, что с радостью приедет в эту страну с гастролями еще раз.

«Я бы счастлив это осуществить. Если позволит Господь, — заявил он. — Если телевидение покажет весь концерт, то надо будет ждать новой программы, поскольку то же самое привозить неправильно. Я ее только что выступил и когда будет смена, я не знаю».

В октябре Петросян смог наконец-то прорваться в квартиру, в которой проживает Степаненко. Артисту удалось забрать свои вещи спустя почти год после развода.