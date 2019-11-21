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Бизнесмены Сирии прилетят на конференцию в Крым

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Бизнесмены Сирии прилетят на конференцию в Крым

Москва, 21 ноября. Делегация предпринимателей из Сирийской Арабской Республики посетит Крым с деловым визитом и поучаствует в международной конференции «THE MOST к Успеху: Экспортный потенциал Крыма». Об этом рассказала в четверг журналистам директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова.

По ее словам, помимо сирийских бизнесменов, полуостров посетят представители бизнес-кругов Чехии, Иордании, Индии, Ливана, Ирана, Белоруссии, сообщает РИА Новости.

Серова отметила, что конференция пройдет 25-26 ноября в Симферополе, в рамках мероприятия планируют рассмотреть перспективные направления развития экспорта, а также провести различные тренинги и мастер-классы.

Напомним, в конце октября делегация туристов из Франции прибыла в освобожденную Пальмиру в Сирии.

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Источник: РИА Новости
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