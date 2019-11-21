Политзаключенный по делу 2 мая Денис Шатунов надеется на обмен и нуждается в помощи

Украинский политзаключенный Денис Шатунов, о судьбе которого неоднократно писало Федеральное агентство новостей, продолжает оставаться в месте лишения свободы. Его единственная надежда — это обмен. Шанс на это есть.

Состояние здоровья Шатунова ухудшается — в заключении обострились старые проблемы, к ним добавились новые. Его семья объявила сбор средств.

Напомним, житель Одессы, участник лагеря Антимайдана «Куликово поле», Денис Шатунов был приговорен украинским «правосудием» к десяти годам лишения свободы за преступление, которого он не совершал. Его «вина» состоит в разговоре, в котором он высказывал мысли о мести радикалу Сергею Худияку, стрелявшему 2 мая 2014 года в центре Одессы по безоружным людям. Среди жертв националиста — друг Дениса, Евгений Лосинский, погибший от полученных ранений.

Федеральному агентству новостей удалось передать Шатунову вопросы через его супругу Анну. Ответы в письменном виде были доставлены в нашу редакцию.

— Денис, расскажите, как сейчас у вас дела?

— Да ничего не меняется, все по-старому. Какие-то сдвиги по поводу обмена начали происходить, но пока очень и очень туго. Ждем обмена… Но как, что и когда получится — неизвестно.

Со слов людей (о наличии Шатунова в списках на обмен. — Прим. ФАН), которые пытаются мне помочь, — да. Быть в этом уверенным я не могу, потому что мне разные люди много раз говорили — «ты в списках, все нормально». Но пока продолжаем сидеть.

— Вы в списках от ДНР?

— Я был в списках от ДНР, потом — в списках от ЛНР. И в каких списках я сейчас на самом деле — я без понятия. В каких-то вроде есть.

— Как к вам относятся в месте лишения свободы?

— Отношение более-менее адекватное. Как к заключенному… из-за политической темы давления нет. Да мы тут на эту тему стараемся не общаться, в этих кругах. Ну, а на здоровье я уже давно забил, потому что не в этих условиях и не при этих финансовых возможностях им заниматься...

— Какие сейчас проблемы со здоровьем?

— У меня хронический вирусный гепатит «B». Зрение падает. И еще сердце… Ну, то что гастрит — уже, наверное, и говорить не стоит.

— Это все появилось в результате содержания в плохих тюремных условиях или старые болячки повылезали?

— Хронически гепатит — старый вылез. А все остальное — приобретенное здесь.

— Условия плохие?

— Понимаете, у любого человека, оказавшегося в лагере или в СИЗО, быстрыми темпами ухудшается здоровье. В основном мне навредило, конечно, СИЗО. Там условия содержания были вообще — мрак. Здесь еще как-то более-менее можно существовать.

— Как дела у вашей семьи? У дочери вроде были проблемы…

— У дочки сейчас, слава богу, более-менее. Бабушке сделали операцию на один глаз, нужно на второй делать. У жены были серьезные проблемы со здоровьем. У нее ж вообще больное сердце… У сестры тоже были проблемы.

Тут, как говорится, где тонко, там и рвется. И часто происходит все и сразу. То бабушку прооперировали, то сестре пришлось делать операцию. До этого еще кое-что было… Произошло все практически в один момент.

— А есть ли судебные перспективы? Ведь ваше дело, что называется, «шито белыми нитками». Возможен ли пересмотр?

— Нет… Уже пытались его поднять в апелляционном суде. Кассационный суд и верховный суды Украины утвердили предыдущее решение. Все было оставлено в силе. Все три инстанции. На помилование писал уже раза три. По закону можно писать раз в год. Но каждый раз приходит отказ…

— Они как-то формулируют основания для отказа?

— Скажем так, они считают, что я не исправился. А так называемый «потерпевший» ходит, все у него нормально — сносит барельеф Жукова.

— Это он сносил?!

— Это сносят по его заявлению. Он вообще хорошо живет. Кажется, в прошлом году его внесли в список 100 самых влиятельных людей Одессы.

— И на что же он влияет?

— Да я без понятия. Он, например, преподает детям. Что-то типа секции. Учит их чему-то. Чему — я понять не могу.

— Бедные дети…

— Да уж.

— У него ведь к вам нет претензий, насколько я помню?

— Он в письменном виде заявил, когда еще было следствие, что якобы спать не может, бедненький-несчастненький, что я ему сделал душевную травму. А уже потом на суде сказал, что никаких претензий ко мне не имеет и вообще не знает, кто я такой.

— Против него самого ведь тоже возбуждено уголовное дело?

— По его делу — тишина и покой. Так и ходит… По-моему, у него суды начались, но в довольно вялом режиме. Даже не добрались до основного рассмотрения. Суды то переносят, то еще что. Навряд ли это все закончится чем-то адекватным, законным.

— Но ведь ситуация совершенно очевидная… Сейчас в различных международных инстанциях призывают Киев расследовать события 2 мая 2014 года. Почему буксует дело Худияка?

— Помните же фразу «он же памятник, кто же его посадит»? Тут — «он же патриот, кто его посадит». Его церковь даже какой-то медалью награждала. Это как в истории с Сергеем Стерненко, который тоже в прямом эфире убил человека. Есть видео, и все у него нормально (20 ноября украинские СМИ сообщили, что СБУ готовит в отношении Стерненко подозрение. — Прим. ФАН). Тут — то же самое. Есть фото и видео, на которых отчетливо видно, что Худияк стреляет. Но впоследствии ему ничего за это не было. Они оба также продолжают ходить и устанавливать в Одессе свои правила. Причем что Стерненко, что Худияк — не одесситы, они — приезжие.

— Давайте вернемся к теме обмена. Есть ли надежда, что в обозримом будущем вас обменяют?

— Надеюсь, что да. Я пока могу только надеяться. Вообще отчаиваться — самое последнее дело! Все равно прорвемся! По любому мы или отсидим, или нас поменяют, но выйдем мы при любых обстоятельствах и раскладах. Руки опускать никто не собирается. У меня есть семья, у меня есть дети. И руки опускать нельзя хотя бы по той причине, что мы в ответе за своих детей. Нам нужно их поднимать, и воспитывать в правильном ключе, на правильной идеологии.

Так что — боремся! Все будет хорошо!

Уже после интервью ФАН связалось с омбудсменом от Луганской Народной Республики Ольгой Кобцевой. Она подтвердила, что Шатунов есть в списках на обмен от республики.