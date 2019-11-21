Силовикам разрешили сбивать дроны-нарушители

Госдума приняла закон о праве силовиков уничтожать дроны-нарушители. Авторами инициативы выступили депутаты, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, речь идет о новых полномочиях Федеральной службы исполнения наказаний, МВД, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны.

В беседе с корреспондентом ФАН о принятом решении рассказал депутат Владимир Синяговский.

«Поправки, прежде всего, направлены на создание правовой базы, регулирующей использование так называемых беспилотников и уточняющей полномочия правоохранительных органов в данном вопросе», — заявил он.

Сегодня беспилотники активно используются, их можно приобрести практически без ограничений. И в то же время многие правовые вопросы, касающиеся безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, остаются нерешенными, отметил член комитета Госдумы по транспорту и строительству.