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Силовикам разрешили сбивать дроны-нарушители

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Силовикам разрешили сбивать дроны-нарушители

Госдума приняла закон о праве силовиков уничтожать дроны-нарушители. Авторами инициативы выступили депутаты, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, речь идет о новых полномочиях Федеральной службы исполнения наказаний, МВД, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны. 

В беседе с корреспондентом ФАН о принятом решении рассказал депутат Владимир Синяговский.

«Поправки, прежде всего, направлены на создание правовой базы, регулирующей использование так называемых беспилотников и уточняющей полномочия правоохранительных органов в данном вопросе», — заявил он.

Сегодня беспилотники активно используются, их можно приобрести практически без ограничений. И в то же время многие правовые вопросы, касающиеся безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, остаются нерешенными, отметил член комитета Госдумы по транспорту и строительству.

«Было несколько случаев, например, в Екатеринбурге, Хабаровске, Москве, когда дроны использовались во время военных парадов. Они приближались к авиационной технике, и лишь мастерство летчиков позволило избежать столкновения и самых трагических последствий. А в 2016 году из-за очень низко летящего дрона чуть не пострадали дети — школьники, приехавшие на экскурсию на Куликово поле. Очевидно, что дополнительные меры регулирования здесь необходимы, и наши правоохранительные органы и спецслужбы должны иметь все необходимые полномочия, чтобы обеспечить безопасность граждан», — пояснил Синяговский.

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