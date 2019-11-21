Минздрав РФ отложил изменение порядка медосмотра для водителей

Москва, 21 ноября. Министерство здравоохранения России решило отложить вступление в силу приказа, предусматривающего новый порядок медосмотра для водителей. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

«С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей», — написал он в своем Telegram-канале.

Салагай добавил, что Скворцова уже подписала соответствующий приказ, и документ направлен на государственную регистрацию. По его словам, будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для медицинского освидетельствования. Он отметил, что это необходимо, чтобы обеспечить эффективность методов «при адекватном ценообразовании в регионах».

Накануне стало известно, что изменения в обязательном медицинском освидетельствовании автомобилистов привели к очередям в российских наркодиспансерах. В связи с введением новых требований стоимость водительской справки может вырасти в пять и более раз, сообщали СМИ.

Летом 2019 года Минздрав РФ подготовил изменения в правила прохождения медосвидетельствования для водителей. Поправки предполагали, что с 22 ноября автомобилисты будут проходить химико-токсикологическое исследование мочи и сдавать анализ крови на выявление хронического злоупотребления алкоголем.