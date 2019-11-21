Посол Германии Овца призвал помочь Ливии после встречи с правительством в Тобруке

Посол Германии в Ливии Оливер Овца призвал мировую общественность оказать помощь Ливии. Такое заявление Оливер Овца сделал после встречи с Палатой представителей в Тобруке, которая является единственным легитимным органом в Ливии, избранным демократически народом Ливии. Тобрукское правительство оказывает сопротивление террористическим группировкам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

На пресс-конференции после встречи с местным правительством Оливер Овца от имени Германии призвал ряд стран принять участие в диалоге по урегулированию кризиса в Ливии. Согласно заявлению посла Германии, встреча пройдет под эгидой ООН в конце 2019 года.

«Цель Германии — сотрудничать со всеми регионами в Ливии, оказать ей помощь в поиске политического решения всех кризисов, среди которых — прекращение вооруженного конфликта. Заключительная фаза состоит в том, чтобы все стороны разработали политический план для страны», — сказал посол Германии в Ливии Оливер Овца.

Он отметил, что Берлинская конференция объединит все стороны ливийского конфликта — Германия стремится урегулировать ливийский кризис посредством этой конференции, которая служит постоянным механизмом урегулирования ливийского кризиса.

Отвечая на вопрос корреспондента «Gate Africa news» о борьбе с нелегальной иммиграцией Оливер Овца пояснил, что его страна пытается противостоять нелегальной миграции посредством ряда мер, но в то же время обеспечивает возможность тем, кто хочет жить в Европе, переселиться туда легальными способами.

Напомним, Северо-запад и столица Ливии Триполи в настоящий момент контролируются боевиками, ответственными за революцию 2011 года, которые объединились в так называемое Правительство национального согласия (ПНС). Несмотря на признание ПНС некоторыми странами мира, данная структура состоит из косвенно связанных друг с другом незаконных вооруженных формирований, которые периодически воюют между собой за территории и сферы влияния.

Функционеры триполитанского «правительства» являются членами или связаны с международными террористическими группировками, такими как ИГ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. В частности, «министр внутренних дел» ПНС Фатхи Башага. Официально он контролирует два силовых альянса, которые состоят из бандформирований Триполи и Мисураты: «Аль-Сомуд» «166-й батальон ПНС», «Абу Салим», RADA, «Ан-Наваси» и «Батальон революционеров Триполи». Подопечные Башаги фигурируют в нескольких докладах СБ ООН как убийцы, работорговцы, контрабандисты и насильники. Их также обвиняли в совершении терактов совместно с ИГ. Многие боевики «МВД» ПНС объявлены в международный розыск.

Пост главы «МВД» Фатхи Башага получил с помощью радикальных исламистов из Мисураты, которые надавили на самозваного премьер-министра так называемого ПНС Файеза Сарраджа, заставив того подписать указ о назначении.

1 Организация запрещена на территории РФ.