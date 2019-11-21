Долги работодателя по зарплате начнут списывать без суда

Москва, 21 ноября. Госдума приняла закон о внесудебном порядке взыскания с работодателя задолженностей по зарплате. Автором инициативы выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Как пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, теперь госинспекторы труда смогут принимать решения о принудительном взыскании с работодателя начисленной, но фактически не выплаченной работнику заработной платы или других выплат в рамках трудовых отношений.
«Эти решения получат статус исполнительных документов для судебных приставов», — сказал спикер нижней палаты парламента.
Володин также уточнил, что, по действующему законодательству, работники в такой ситуации могут обратиться в суд, «но это требует времени, а главное — денег на оплату услуг юристов».
Свою позицию о принятии такого закона озвучил и глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
«Это [расширение перечня исполнительных документов], безусловно, будет способствовать сокращению сроков возврата гражданам всех долгов и по зарплате, и по другим выплатам без обращения в судебные инстанции», — уверен парламентарий.