Эксперт назвал рекламой взрыв космического корабля Маска во время испытаний

Москва, 21 ноября. Глава американской частной космической корпорации Space X Илон Маск сделал рекламу из неудачных испытаний космического корабля Starship Mk1. Такое мнение в четверг выразил автор книги «Делай космос» Виталий Егоров.

По его словам, подобные инциденты только привлекают внимание к компании Маска.

«Взрывы ракет — это всегда шоу. Но Маск сумел превратить подобные неудачи в рекламу. Ранее мы видели неудачи на испытаниях многоразовой ступени Falcon 9, а сейчас она превратилась в надежную и рабочую технологию», — пояснил Егоров РИА Новости.

Напомним, что во время последних испытаний Starship Mk1 на герметичность космический аппарат буквально разорвало на части. Сам Маск заявил, что поврежденный экземпляр создавался только для отработки технологии, поэтому компания не будет его восстанавливать. Вместо этого инженеры Space X сосредоточатся на создании более продвинутых версий корабля.

Starship Mk1 является одновременно второй ступенью сверхтяжелой многоразовой ракеты и космическим кораблем, предназначенным для перевозки грузов и экипажа. Выход на орбиту запланирован на 2020 год. Таким образом NASA хочет избавиться от необходимости пользоваться российскими космическими кораблями «Союз».

Вице-президент США Майк Пенс заявлял, что американские пассажирские корабли будут запущены еще до весны 2020 года, однако, судя по всему, сроки сдвигаются. В связи с этим NASA рассматривает возможность сокращения числа американский космонавтов на МКС и покупки мест в «Союзах» в 2020 году.