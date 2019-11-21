Торгпред Украины признался, что полное прекращение торговли с РФ невозможно

Киев, 21 ноября. Полное прекращение взаимной торговли с Россией невозможно, заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства — торговый представитель Украины Тарас Качка.

Качка констатировал, что, несмотря на эмбарго на Украине на российские товары, их поставка в страну продолжается. Он отметил, что при ухудшении ситуации в отношении двух государств эти меры будут ужесточаться, однако полное прекращение взаимной торговли невозможно.

«Думаю, что до максимального уровня торгового эмбарго с Россией мы уже дошли, — приводит слова торгпреда агентство «РБК-Украина». — Это факт, с которым я живу, — торговля все равно будет существовать».

Он пояснил, что украинская и российская экономики «не могут [возвести] непреодолимую торговую стену».

Он отметил, что даже в условиях действующих ограничений есть различные лазейки для продолжения торговли. Качка пояснил, что имеет в виду сотрудничество через третьи страны.

«Ведь все равно торговля пойдет через Литву, Турцию, — привел он примеры. — Собственно, так уже и происходит».

«На самом деле в этих региональных условиях мы не можем физически закрыться от российских товаров стеной», — резюмировал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

По данным Госстата, Украина за первые девять месяцев 2019 года импортировала из России товаров на сумму в 5,4 миллиарда долларов. Экспортировала Украина за этот срок в Россию товары, стоимость которых составила 2,5 миллиарда долларов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал высказывание олигарха Игоря Коломойского о необходимости восстановить отношения Киева и Москвы. Зеленский объявил, что внешнеполитический курс Украины должен определять глава государства, а не отдельные бизнесмены.