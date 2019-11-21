США ищут подходящие банки для продажи краденной в Сирии нефти, заявил Сатановский

Москва, 21 ноября. Политолог и востоковед Евгений Сатановский полагает, что катарский Al Baraka Bank участвует в американской схеме по отмыванию средств от продажи воруемой у Сирии нефти в целях бизнеса — без прочих интересов в Дамаске.

«Какой банк показался организаторам удобным, такой и используют, подобно нашим ОПГ. Банк не может быть каким угодно: вряд ли американцы стали бы строить эту схему через китайские банки», — отметил Сатановский.

По его словам, американские власти ищут те кредитно-финансовые учреждения, которые подходят для подобных целей.

Кроме того, востоковед прокомментировал сведения о том, что ежемесячный доход от продажи воруемой США и их единомышленниками сирийской нефти составляет около 70-80 миллионов долларов. По мнению специалиста, для тех, кто преследует такие оперативные цели, к примеру, группы ЦРУ, это более чем достаточно.

«Не нужно выпрашивать деньги у начальства, утверждать их в Конгрессе. Получается неподотчетный «кэш», — резюмировал Сатановский.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, как США используют наемников ЧВК Blackwater и террористов для кражи нефти у сирийского правительства.

Напомним, ранее министерство обороны РФ обнародовало свидетельства нелегальной добычи и вывоза нефти американцами с сирийских земель, назвав данную противоправную деятельность США «международным государственным бандитизмом». Под предлогом борьбы с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство»1, американские военные продолжают выкачивать природные ресурсы сирийских граждан, а затем продавать их в соседние государства.

В дипломатическом ведомстве РФ назвали действия США преступлением международных масштабов. А глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обратился к Генсекретарю ООН Антонио Гутерришу с просьбой осудить действия Вашингтона, который захватил территорию Сирии и де-факто занимается кражей нефти.

Ранее Асад заявил в интервью RT, что нефть могла стать ключевой причиной вторжения американцев в САР. Он также не исключил, что поводом для экспансии США мог послужить отказ сирийских властей провести через Дамаск и Ирак трубопровод из Ирана к Средиземному морю.

1 Организация запрещена на территории РФ.