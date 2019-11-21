Посольство РФ оценило ситуацию с запретом российских телеканалов в Латвии

Рига, 21 ноября. Посольство России в Латвии назвало запрет на вещание в республике девяти российских телеканалов проявлением жесткой цензуры и неуважением к принципам демократии.

Напомним, в Латвии Национальным советом по электронным СМИ страны было принято решение приостановить трансляцию девяти телеканалов. Они якобы связаны с предпринимателем Юрием Ковальчуком, который находится в санкционном списке ЕС.

В посольстве России в Латвии заявили, что «решение запретить ретрансляцию в Латвии девяти российских каналов — это очередное проявление «свободы слова» по-латвийски». Соответствующий пост опубликован на официальной странице дипмиссии в социальной сети Facebook.

«В бескомпромиссной борьбе с инакомыслием, которая приобретает все более извращенные формы, латвийские власти не стесняются использовать жесткую цензуру, блокируя неугодные СМИ под надуманными предлогами. К сожалению, столь откровенное неуважение к принципам демократии здесь уже становится нормой», — указывается в сообщении.

Отметим, страны Прибалтики, в том числе и Латвия, в последние годы проводят ярко выраженную антироссийскую политику. Так, ранее Конституционный суд страны признал законность реформы по дерусификации всех латвийских школ и вузов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что языковая политика Латвии вызывает у России серьезную озабоченность и не соответствует международным обязательствам Риги. По ее словам, особое беспокойство вызывает исключение родного языка из дошкольного образования, что негативным образом повлияет на обучение детей.