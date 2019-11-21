Москва, 21 ноября. Сервис проверки истории автомобилей провел исследование машины жительницы Татарстана Агины Алтынбаевой, ставшей фигуранткой сразу двух уголовных дел за опасное вождение с ребенком.

Посадившая за руль ребенка жительница Татарстана уже попадалась на опасном вождении. Эксперты проверили по государственному номеру Hyundai Solaris, на котором женщина совершила резонансное правонарушение. Как говорится в отчете Avtocod.ru, также сервис обратил внимание и на второй автомобиль многодетной матери — Ford Focus.

Как уточнили специалисты, первый автомобиль Алтынбаевой мог побывать в ДТП пять раз. Скорее всего, с середины 2018 года машина совершила три наезда на стоящее транспортное средство и могла допустить еще две аварии. Кроме того, Алтынбаева могли задолжать крупную сумму, которую накопила неоплаченными штрафами.

Всего было выписано 89 штрафов, не выплачены 16 из них на сумму 14 700 рублей. Как пишет Sm News, в день, когда один из детей нарушительницы оказался за рулем автомобиля, ее наказали за нарушение правил дорожного движения на пять тысяч рублей, в том числе за несоблюдение правил по перевозки людей, а также отдельно за игнорирование требований к перевозке детей.

Ранее жительница Набережных Челнов, снявшая ролик о том, как ее шестилетний сын ведет машину на скорости 130 километров в час, заявила, что не видит в своем поступке ничего плохого. По словам женщины, она сажает малолетнего ребенка за руль уже далеко не в первый раз. До этого ее уже ловили сотрудники полиции и выписывали штрафы за езду с младенцем на руках.

«Он у меня уже с четырех лет катается. Ему сейчас шесть, не вижу в этом ничего плохого. От того, что мне что-то скажут инспекторы ДПС, ничего страшного», — сказала Агина Алтынбаева.

Алтынбаева добавила, что после публикации нового видео ее никто никуда не вызывал для объяснений. Ролик, на котором маленький мальчик едет за рулем внедорожника на скорости 130 километров в час, его мать опубликовала в соцсети «Вконтакте». В описании к видео Алтынбаева написала, что она живет как хочет, ни о чем не жалеет и совершенно спокойно относится ко всему.

«Не нуждаюсь я в ваших убогих комментах. Не пройдя мою жизнь, вы не вправе судить», — подчеркнула она.

Отметим, что аналогичный случай произошел ранее и в Воронежской области, где пьяный местный житель посадил за руль своего ребенка и ехал по трассе М-4 «Дон». Отец также снимал происходящее на видео, приговаривая: «Вот что значит, когда папа есть, папа выпил, а есть еще сын, который может ездить».