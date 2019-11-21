Госструктуры США взяли на контроль кражу нефти в Сирии и ее перевозку в Ирак

Москва, 21 ноября. Контрабандная продажа незаконно добытой в Сирии нефти является для Соединенных Штатов обыденным поведением на территории Ближнего Востока, убежден экономист Дмитрий Адамидов.

Эксперт считает, что Вашингтон начал контрабандные поставки нефти на Ближнем Востоке еще с 2003 года, когда началась война в Ираке. Незаконная перевозка ворованной сирийской нефти в Ирак и другие государства — многолетний «бизнес» американцев. Теперь свое дело де-юре и де-факто контролируют американские государственные и военные структуры, а также задействуют давно наработанные схемы.

«На баланс нефти на рынке эти изменения не влияют, поскольку, какой бы ни был хозяин у сырья, главное, что оно продавалось и до этого, а так контрабанда там привлекательна для всех, и американцы ее тоже не чураются», — пояснил экономист.

По мнению эксперта, американцы уже давно практикуют незаконную выкачку нефти и нелегальную транспортировку в другие страны, и ничего удивительного в этом нет. Сейчас, как считает Адамидов, всплыли подробности нелегального бизнеса с прямым государственным участием США.

«Участие государственных структур в таком «бизнесе» стандартно, хотя здесь и пытаются соблюдать определенные «приличия», но без участия государств в этом вопросе не обойтись – например, при обналичивании миллиарда долларов», — добавил эксперт в беседе с «Экономикой сегодня».

Адамидов уверен, что невозможно провести миллиард долларов через частный банк, чтобы об этом не знали ни государственные, ни надзорные органы или спецслужбы. США участвуют в этом водовороте, убежден экономист, вопрос только — каким образом.

По его мнению, американцы будут открещиваться «от совсем черных схем», но в действительности это лишь подтверждает, что американская политика — «спектакль».

США при помощи курдских радикалов, которые незаконно контролируют северо-восток Сирии, воруют нефть и поставляют ее в другие страны. Министерство обороны РФ предоставило доказательства кражи американцами черного золота. Известно, что Вашингтон за счет грабежа Сирии получает порядка 30 млн долларов.

Многие эксперты неоднократно указывали на преступную деятельность США в Сирии. Политологи убеждены, что американцы используют любые террористические группировки, в том числе бандформирования курдов, которые сотрудничают с боевиками ИГ1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН), для дестабилизации ситуации в республике.

Меморандум о взаимопонимании по Сирии был подписан между Москвой и Анкарой. Документ предполагает завершение операции «Источник мира», которая началась в начале октября и была направлена против курдских боевиков, и патрулирование созданной турецкими военными на севере Сирии зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.